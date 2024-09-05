Dünyanın en büyük video platformu YouTube, çocukları çevrimiçi risklerden korumak amacıyla yeni bir ebeveyn kontrolü özelliği tanıttı. Bu yenilik sayesinde, ebeveynler çocuklarının YouTube’daki aktivitelerini daha detaylı bir şekilde takip edebilecek ve kontrol edebilecek.

Ebeveynler için gelişmiş gözetim

YouTube, platformda çocukları korumaya yönelik birçok özellik sunsa da yeni getirilen bu özellikle ebeveynler, çocuklarının hesaplarına kendi hesapları üzerinden erişim sağlayabilecek. Bu sayede, çocukların hangi videolara yorum yaptığı, hangi içeriklere abone oldukları ve ne tür videolar yükledikleri görülebilecek. Ayrıca, çocuklar yeni bir video yüklediğinde veya canlı yayın başlattığında, ebeveynler anında e-posta bildirimi alacak.

Dünya çapında kullanıma sunulacak

Yeni ebeveyn kontrolü özelliği, bu hafta içinde dünya genelindeki tüm kullanıcılara sunulacak. YouTube’un Aile Merkezi üzerinden hesaplar birbirine bağlanabilecek. Şirket, bu özelliğin, ebeveynlerin çocuklarını zararlı içeriklerden daha etkin bir şekilde korumalarına yardımcı olacağını belirtti.

"Karşılıklı kontrol" özelliği

YouTube’un yeni gözetim aracında dikkat çeken bir diğer özellik ise “karşılıklı kontrol” imkanı sunulması. Hem ebeveynler hem de çocuklar, gözetim özelliğini istedikleri zaman devre dışı bırakabilecek. Ancak bu durum, çocukların ebeveyn kontrolünü kapatma olasılığını artırıyor.

Yeni araçlar yolda

YouTube, özellikle ergenlik çağındaki çocukların çevrimiçi aktivitelerini daha yakından izlemek için ek araçlar geliştireceğini duyurdu. Bu yeni kontrol özellikleri, çocuk güvenliğini sağlamak amacıyla geliştirilen adımların ilk aşaması olarak görülüyor.