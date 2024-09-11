Fransa'nın Avignon kentindeki mahkeme salonunda, hakim Roger Arata'nın davanın ertelendiğini açıklaması, salonda hayal kırıklığına yol açtı. 80'den fazla erkeğin tecavüzüne uğrayan Gisèle Pelicot'un eşi Dominique Pelicot, hasta olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılamadı. Bu sırada, mağdur Pelicot herhangi bir duygu belirtisi göstermedi. Geçtiğimiz hafta aynı mahkemede, içinde bulunduğu sakin görünümün aslında yaşadığı derin yıkımı gizlediğini anlatmıştı.

Yıllarca süren korkunç bir suç

Kocası tarafından uyuşturulan Gisèle Pelicot, on yıl boyunca eşinin evine getirdiği onlarca erkek tarafından tecavüze uğradı. Bu korkunç olay, dört yıl önce polis tarafından yapılan bir soruşturmayla ortaya çıktı. Dominique Pelicot, internet üzerinden tecavüzcüler buluyor, yaşananları ise kayda alıyordu. Gisèle Pelicot, diğer mağdurlara cesaret vermek adına kimliğinin gizli tutulması hakkından vazgeçti.

Mazan kasabasındaki gerginlik

Bu korkunç suçlar, Fransız kasabası Mazan'da gerçekleşti. Mazan, sakin ve tarihi bir yer olarak bilinse de bu olay, kasabanın karanlık bir yüzünü ortaya çıkardı. Bölge halkı arasında derin bir gerginlik hâkim. 50 kişi gözaltına alınmış olsa da, hala yakalanmamış 30 şüphelinin olması, kasabalıların birbirlerine olan güvenini sarstı.

Mahkeme salonunda sessizlik

Avignon’daki mahkemede bulunan sanıklar, cam bir bölmenin arkasından duruşmayı takip etti. Birçok sanık yüzünü gizlerken, bazıları maskesizdi. Ancak mahkemede bulunmayan Pelicot, yargı sürecinin ilerlemesini engelledi. Gisèle Pelicot, sessizliğiyle bir mücadele sembolü haline gelirken, Fransız kadınları için büyük bir cesaret örneği olarak görülüyor.

Yasal mücadele ve kamuoyu tepkisi

Fransa’daki aktivistlerden Blandine Deverlanges, Gisèle Pelicot’un duruşmasını büyük bir cesaret örneği olarak nitelendirdi. Avignon sokaklarına tecavüzle ilgili sloganlar yazıldı ve davanın önemi kamuoyunda geniş yankı buldu. Pelicot’un kızı Caroline ise, babası tarafından da uyuşturulmuş olabileceğini öne sürerek, yaşadığı travmayı dile getirdi.

Bu dava, Fransa'da tecavüz ve uyuşturucu bağlantısının yeterince araştırılmadığını savunan birçok uzman tarafından yakından takip ediliyor. Avignon'daki duruşmalar, Fransa genelinde cinsel suçlarla mücadelede daha ciddi adımlar atılmasını talep eden kadın hareketlerine yeni bir ivme kazandırdı.