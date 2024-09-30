Galatasaray'dan Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha, yeni takımıyla Ligue 1'de ilk kez ilk 11'de sahaya çıktığı Toulouse maçında bekleneni veremedi. Fransa basını, Zaha'nın performansını ağır bir dille eleştirdi.

Fransız spor gazetesi L'Equipe, Zaha'ya 10 üzerinden 2 puan vererek onu sahanın en kötüsü seçti. Footmercato, "Wilfried Zaha herkesi sinirlendirdi" başlığıyla oyuncunun umursamaz tavırlarına ve top kayıplarına dikkat çekerek 1.5 puan verdi. Aynı zamanda, Zaha'nın ruh halinin endişe verici olduğu ve sosyal medya tavırlarının da tepki çektiği belirtildi.

Eleştiriler büyük

Jeunesfooteux ise Lyon'un Zaha ile şimdiden ayrılık planları yaptığını öne sürerken, oyuncunun saha kenarına gelirken sergilediği şikayetçi tavırlarını "iğrenç" olarak nitelendirdi. Lyonfoot da Zaha'ya sadece 1 puan vererek "toksik" davranışlarına vurgu yaptı.

Diğer basın organları da Zaha'nın oyundaki etkisizliği, geri pasları ve sürekli top kayıplarına dikkat çekti. Foot01, Zaha'nın fiziksel olarak hazır görünmediğini belirterek Lyon taraftarlarının sosyal medyada yaptıkları eleştirileri de aktardı.

Wilfried Zaha'nın Lyon'daki geleceği belirsizliğini korurken, oyuncunun performansı sonrası kadro dışı kalma riskiyle karşı karşıya olduğu kaydediliyor.