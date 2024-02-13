GL Platform tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Otel, Restoran, Kafe Ekipmanları ile Ev Dışı Tüketim Fuarı, 2. Gıda Ürünleri Fuarı ve 2. Ambalajlama Paketleme Teknolojileri Fuarı'nın açılış törenleri Fuarİzmir'de gerçekleşti.

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Aydın, İzmir'in katma değeri yüksek tarımsal üretimiyle önde gelen ticaret merkezlerinden olduğunu belirterek fuarlarla sektörleri daha fazla dünya ölçeğine kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Metin Akdaş da birbirini tamamlayan 3 fuarın İzmir'in bu sektörlerdeki gücünü göstereceğini belirtirken İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Nuray Eyilege İşleyen ise fuarlara stant ve katılım teşviklerini 600 liradan 1500 liraya çıkardıklarına değindi.

Fuarİzmir'deki iki holde 279 firmanın stant açtığı fuarlarda gastronomi, toprak zenginliği, yöresel mutfak lezzetleri ve ambalaj endüstrisine yönelik marka ve teknolojiler sergileniyor.

Profesyonel ziyaretçilere açık olan fuarlar 16 Şubat'a kadar gezilebilecek.