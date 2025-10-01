Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi sürerken gözler büyük derbilere çevrildi. Galatasaray Beşiktaş derbisinin oynanacağı stadyum ve tarih Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı.

Galatasaray Beşiktaş derbisi nerede oynanacak?

TFF takvimine göre Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki dev mücadele, 4 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’de RAMS Park’ta oynanacak. Liverpool galibiyetinin ardından Galatasaray derbiye moralli çıkarken, Beşiktaş ise şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmek için sahada olacak.

Süper Lig derbi tarihleri 2025

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulan fikstüre göre Süper Lig’in dikkat çeken derbi tarihleri şöyle:

8. Hafta – 4 Ekim Cumartesi, 20.00: Galatasaray – Beşiktaş (RAMS Park)

11. Hafta – 1 Kasım Cumartesi, 20.00: Galatasaray – Trabzonspor

11. Hafta – 2 Kasım Pazar, 20.00: Beşiktaş – Fenerbahçe

14. Hafta – 1 Aralık Pazar, 20.00: Fenerbahçe – Galatasaray

16. Hafta – 14 Aralık Pazar, 20.00: Trabzonspor – Beşiktaş

Derbilerde heyecan artıyor

Süper Lig’de bu sezon dört büyükler arasındaki maçlar, hem şampiyonluk yarışını hem de Avrupa kupaları mücadelesini doğrudan etkileyecek. Tribünlerde binlerce taraftarın yer alması beklenirken, yayıncı kuruluş derbileri canlı olarak ekranlara taşıyacak.