Yalova’nın Çınarcık ilçesinde evinin açık penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü’nün ölümü kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sürerken, televizyon programlarında gündeme gelen yeni iddialar dikkat çekti.

Güvenlik kamerası görüntüleri tartışılıyor

Olay gecesine ait güvenlik kamerası kayıtları ve aile bireylerinin ifadeleri, sanatçının “düştü mü, yoksa itildi mi?” sorularını yeniden gündeme taşıdı. Görüntüler, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek nitelikte bulunuyor.

Komşulardan çarpıcı iddialar

Apartman sakinlerinden Reyhan Hanım, olay gecesi eve iki erkek kişinin girip çıktığını iddia etti. Reyhan Hanım, tanıklığını şu sözlerle anlattı:

“O gün o kızların arkasından iki adam geldi. Güllü’nün yatak odasından çıktılar. Müdür bile, ‘O beyaz ayakkabı kadın ayakkabısı değildi, erkek ayakkabısıydı’ dedi. İndiler ve gittiler. Ben sabaha kadar uyuyamadım.”

Bu ifadeler, sanatçının ölümüne ilişkin soruşturmaya yeni bir boyut kazandırdı.

Soruşturma genişliyor

Savcılık, apartmandaki güvenlik kamerası kayıtlarını ve komşuların ifadelerini incelemeye aldı. Olayın kaza mı yoksa başka bir sebepten mi kaynaklandığının tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.