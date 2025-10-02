Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında 4 Ekim Cumartesi günü RAMS Park’ta oynanacak Galatasaray- Beşiktaş derbisinin hakemi Yasin Kol olarak açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu, haftanın diğer maçlarında görev alacak hakemleri de duyurdu.

Süper Lig 8. Hafta Hakemleri

3 Ekim Cuma

Antalyaspor – Çaykur Rizespor: Ozan Ergün

Trabzonspor – Kayserispor: Ali Şansalan

4 Ekim Cumartesi

Gençlerbirliği – Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

Kocaelispor – ikas Eyüpspor: Adnan Deniz Kayatepe

Galatasaray – Beşiktaş: Yasin Kol

5 Ekim Pazar

Kasımpaşa – Konyaspor: Alper Akarsu

Fatih Karagümrük – Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır

Göztepe – RAMS Başakşehir: Cihan Aydın

Samsunspor – Fenerbahçe: Halil Umut Meler

Derbi Notu:

Galatasaray- Beşiktaş derbisi, Süper Lig’in en çok takip edilen maçlarından biri olarak Cumartesi akşamı saat 20.00’de RAMS Park’ta oynanacak. Hakem Yasin Kol, daha önce Süper Lig’de birçok kritik maça yönetmiş deneyimli bir isim.