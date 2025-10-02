Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında 4 Ekim Cumartesi günü RAMS Park’ta oynanacak Galatasaray- Beşiktaş derbisinin hakemi Yasin Kol olarak açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu, haftanın diğer maçlarında görev alacak hakemleri de duyurdu.
Süper Lig 8. Hafta Hakemleri
3 Ekim Cuma
Antalyaspor – Çaykur Rizespor: Ozan Ergün
Trabzonspor – Kayserispor: Ali Şansalan
4 Ekim Cumartesi
Gençlerbirliği – Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
Kocaelispor – ikas Eyüpspor: Adnan Deniz Kayatepe
Galatasaray – Beşiktaş: Yasin Kol
5 Ekim Pazar
Kasımpaşa – Konyaspor: Alper Akarsu
Fatih Karagümrük – Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır
Göztepe – RAMS Başakşehir: Cihan Aydın
Samsunspor – Fenerbahçe: Halil Umut Meler
Derbi Notu:
Galatasaray- Beşiktaş derbisi, Süper Lig’in en çok takip edilen maçlarından biri olarak Cumartesi akşamı saat 20.00’de RAMS Park’ta oynanacak. Hakem Yasin Kol, daha önce Süper Lig’de birçok kritik maça yönetmiş deneyimli bir isim.
