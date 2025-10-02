Rekabet Kurumu, süt karşılığında yem alımını zorunlu kılan sanayicilere karşı soruşturma başlattı. Kurum, üreticilerin haklarının korunması için tedbir kararları aldı.

Rekabet Kurumu, süt sektöründeki uygulamalara müdahale ediyor

İzmir'in süt sektöründe yaşanan sorunlar ve üreticilerin mağduriyetleri üzerine Rekabet Kurumu, süt üreticilerini korumak için tedbir kararları aldı. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, süt alımında yem alımını zorunlu tutan sanayicilere yönelik soruşturma sürecinin devam ettiğini belirtti.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, son dönemde çiğ süt piyasasına yönelik yoğun şikayetler aldıklarını ve şikayetlerin büyük kısmının, sanayicilerin çiğ süt fiyatlarını birlikte belirleyerek baskıladığı, diğer kısmının ise üreticilere süt satabilmek için yem almaya zorlanmasıyla ilgili olduğunu aktardı. Bu şikayetlerin ardından yapılan incelemeler neticesinde 44 teşebbüs ve teşebbüs birliği hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Süt karşılığı yem satışı zorunluluğu üreticiyi mağdur ediyor

Yapılan araştırmalara göre, "süt karşılığı yem alım zorunluluğu" sektörde yaygın bir uygulama haline gelmiş ve üreticiler ciddi mağduriyetler yaşamaktadır. Birol Küle, bazı sanayicilerin üreticilere süt satabilmeleri için yem almalarını zorladığını, yem almadıkları takdirde ise süt ticaretinin kesildiğini veya ödemelerin geciktirildiğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Çiğ Süt Üretim Sözleşmesi’ne göre, yem alımının gönüllülük esasına dayanması gerektiği ve yem-süt paritesinin 1,3 oranına uygun olması gerektiği vurgulandı. Ancak yapılan incelemeler, sanayicilerin bu sözleşmeye uymadığını, yemlerin pahalı satıldığını ve satılan sütlerin ucuz fiyatlandırıldığını gösterdi.

Rekabet Kurumu’ndan üretici koruma tedbirleri

Soruşturma süreci devam ederken Rekabet Kurumu, çiğ süt üreticilerinin korunması amacıyla piyasaya müdahale etmeye karar verdi. Kurum, üreticilerin süt karşılığında yem almaya zorlanamayacağını ve üreticilerin yem almak isterse miktar ve marka tercihinde serbest olması gerektiğini açıkladı.

Sanayicilere yüksek idari para cezası uyarısı

Rekabet Kurumu, sanayicilere, tedbir kararlarına uyulmadığı takdirde yüksek idari para cezası uygulanacağı uyarısında bulundu. Ayrıca, üreticilerin süt alımıyla ilgili şikayetlerde bulunmaları halinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne başvuru yapabileceği de hatırlatıldı.