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Galatasaray ile Bodrumspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da bulunan Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.

Türksat uydusu ve internet: Şifreli yayın yapılmaktadır.

Galatasaray-Bodrumspor mücadelesi saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşma Bein Sports 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18 Nisan 2025 Cuma günü Galatasaray ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, yayın bilgilerini araştırıyor.

Watford-Burnley maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Watford-Burnley maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Galatasaray ile Bodrumspor, 18 Nisan 2025'te Trendyol Süper Lig'de karşılaşıyor. Maçın yayın saati ve kanal bilgileri belli oldu, işte detaylar.

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