Galatasaray ile Bodrumspor, 18 Nisan 2025'te Trendyol Süper Lig'de karşılaşıyor. Maçın yayın saati ve kanal bilgileri belli oldu, işte detaylar.
Galatasaray-Bodrumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18 Nisan 2025 Cuma günü Galatasaray ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, yayın bilgilerini araştırıyor.
Galatasaray-Bodrumspor mücadelesi saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşma Bein Sports 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
|Maç
|Yayıncı Kanal
|Başlama Saati
|Galatasaray-Bodrumspor
|Bein Sports 1
|20:00
Bein Sports 1 frekans ve platform bilgileri
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Digiturk: 77. kanal
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Kablo TV: 232. kanal
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Türksat uydusu ve internet: Şifreli yayın yapılmaktadır.
Maç nerede oynanacak?
Galatasaray ile Bodrumspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da bulunan Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.
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Tarih: 18 Nisan 2025 Cuma
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Saat: 20:00
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Kanal: Bein Sports 1 (şifreli)
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Stadyum: Rams Park, İstanbul