Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sezonun ilk maçında PSV Eindhoven’ı ağırladı. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız’ın gol attığı karşılaşmada İtalyan devi, 3-1'lik net bir galibiyet alarak grup aşamasına güçlü bir başlangıç yaptı.

Kenan Yıldız’dan öne geçiren gol

2024-2025 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında, Juventus sahasında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven’ı konuk etti. Maçın başlama düdüğüyle birlikte rakibi üzerinde baskı kuran Juventus, 21. dakikada Kenan Yıldız'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gol, Yıldız’ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golü olması açısından da özel bir an oldu.

Juventus'tan erken kontrol

Kenan Yıldız'ın golüyle moral bulan Juventus, 27. dakikada Weston McKennie'nin fileleri havalandırmasıyla farkı ikiye çıkardı. İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda da kontrolü elden bırakmadı.

İkinci yarıda da üstün oyun

Juventus, 52. dakikada Nicolas Gonzalez'in attığı golle farkı üçe çıkardı ve maçı büyük ölçüde garantiledi. PSV, maçın uzatma dakikalarında Ismael Saibari ile bir gol bulsa da bu yeterli olmadı ve Juventus, sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Kenan Yıldız’dan başarılı performans

Karşılaşmada 69 dakika sahada kalan milli futbolcu Kenan Yıldız, performansıyla büyük alkış topladı. Gol atmasının yanı sıra sahadaki aktif oyunu ile takımının hücum gücüne önemli katkılar sağladı. Yıldız, 69. dakikada yerini Nicolo Fagioli’ye bıraktı.

Juventus güçlü başladı

Juventus, bu galibiyetle birlikte yeni formatıyla düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı. Yeni sezonda lig usulü oynanacak olan grup aşamasında Juventus’un gösterdiği bu performans, takımın turnuvadaki iddiasını ortaya koyuyor. Teknik direktör Thiago Motta’nın öğrencileri, önümüzdeki maçlarda da bu güçlü performansı sürdürmek istiyor.

PSV Eindhoven ise sahadan mağlup ayrılarak Şampiyonlar Ligi serüvenine kötü bir başlangıç yaptı. Ancak grup aşamasındaki diğer maçlarda toparlanma şansı bulunuyor.

Kenan Yıldız'ın yükselişi

Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla dikkat çeken performanslar sergiliyor. Genç futbolcu, özellikle Şampiyonlar Ligi gibi büyük platformlarda attığı bu golle adından söz ettirdi. Hem Juventus taraftarları hem de Türk futbolseverler, Yıldız’ın kariyerinde yeni başarılara imza atmasını heyecanla bekliyor.

Juventus, önümüzdeki haftalarda Şampiyonlar Ligi’ndeki grup maçlarına devam ederken, Kenan Yıldız’ın performansı merakla takip edilecek.