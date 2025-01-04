Geçen hafta Boutsiele’nin Dubai BC’ye transfer olmasının ardından yabancı oyuncular Jefferson, Webb ve McCollum, alacakları ödenmeyince sözleşmelerini sonlandırdı.

Jefferson, ödeme son gün yapılsa da tek taraflı fesih hakkını kullandı. Webb ise Alba Berlin’e transfer olmak için buy out bedelini ödedi ve kulüpten ayrıldı. Takımın yıldızı McCollum ise Fenerbahçe Beko’ya transfer olarak rakip saflara geçti. Ancak McCollum’un bu maçta Fenerbahçe forması giymeyeceği, karşılaşmanın ardından resmi imzayı atacağı belirtildi.

Kaptan Kenan Sipahi de Oynamayacak

Takımın tecrübeli ismi ve kaptanı Kenan Sipahi, maaş ödemelerindeki gecikmeler nedeniyle protesto ederek bu maçta forma giymeyecek.

Karşıyaka’nın Kadro Durumu

Yabancılarından yalnızca Russell ve McDermott’u elinde tutabilen Karşıyaka, Fenerbahçe Beko karşısında zor bir sınav verecek.

Fenerbahçe Ligde Zirvede

12 maçta 11 galibiyet alarak zirvede yer alan Fenerbahçe, güçlü kadrosuyla favori olarak sahaya çıkacak. Karşıyaka ise 8 galibiyetle üst sıralar için mücadele ediyor.

Bilet Fiyatları Açıklandı

Maç biletleri öğrenci için 200 TL, tam 400 TL ve VIP tribün için 2 bin TL olarak belirlendi.

Sonuç Bekleniyor

Karşıyaka’nın yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve kadro dağılması, sezonun geri kalanı için endişe yaratırken, taraftarlar takımlarını zor günlerinde yalnız bırakmamaya hazırlanıyor.