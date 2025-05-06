Galatasaray, 30 yaşındaki milli futbolcu Kaan Ayhan ile 2027 yılına kadar sözleşme uzattı. Deneyimli savunmacı, sarı kırmızılı formayla bugüne kadar 93 maça çıktı.

Galatasaray, milli futbolcu Kaan Ayhan ile yollarına devam etme kararı aldı. Sarı kırmızılı kulüp, 30 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattığını Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi olarak bildirdi.

2027'ye kadar Galatasaray'da

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kaan Ayhan'ın mevcut sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar uzatıldı. Galatasaray, oyuncunun sözleşme uzatma işlemini Türkiye Futbol Federasyonu'na da resmi olarak bildirdi.

Transferi ve performansı

Kaan Ayhan, Temmuz 2023'te Serie A ekibi Sassuolo'dan 2,8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu. Takıma katıldığı günden bu yana savunmadaki istikrarı ve çok yönlü yapısıyla dikkat çeken Ayhan, Galatasaray formasını 93 resmi maçta terletti. Bu maçlarda 2 gol atıp 6 asist yaptı.

Bu sezon 38 maçta forma giydi

2024-2025 sezonunda Galatasaray formasıyla şu ana dek 38 resmi karşılaşmaya çıkan deneyimli oyuncu, 3 asistlik katkı sağladı. Teknik heyetin joker oyuncularından biri olan Kaan Ayhan, hem stoper hem sağ bek pozisyonlarında gösterdiği performansla takımın önemli isimleri arasında yer aldı.

İki kez şampiyonluk yaşadı

Galatasaray kariyerinde iki Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Kaan Ayhan, yeni sözleşmeyle birlikte kariyerine sarı kırmızılı takımda devam edecek. Taraftarın da sevdiği isimlerden biri olan Ayhan'ın takımda kalması, teknik ekip tarafından istikrarın korunması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaan Ayhan Kimdir?

Doğum Tarihi: 10 Kasım 1994

Yaş: 30

Mevki: Stoper / Sağ bek

Milli Takım: Türkiye A Milli Takımı

Galatasaray Kariyeri: 2023'ten bu yana

Resmi Maç: 93

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