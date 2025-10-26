Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, kendi sahasında Göztepe’yi ağırladı. Mücadele, sarı kırmızılıların 3-1’lik üstünlüğü ile sona erdi. Maçın 42. dakikasında Göztepe’nin 10 kişi kalması, maçın kaderini belirleyen kritik an oldu.
Sarı kırmızılı ekip, eksik kalmasına rağmen 1-1’lik skoru koruyamayarak karşılaşmayı kaybetti.
Göztepe’den sosyal medya tepkisi
Maç sonrası Göztepe, hakem kararlarına dair sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Takım, özellikle Victor Osimhen’in pozisyonlarını içeren bir video paylaşarak, hakem kararlarına tepki gösterdi.
Paylaşımda öne çıkan ifade: “HER SENE AYNI FİLM” oldu.
Göztepe’nin tepkisi, taraftarlar arasında geniş yankı uyandırdı ve sosyal medyada yoğun tartışmalara yol açtı.