Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, kendi sahasında Göztepe’yi ağırladı. Mücadele, sarı kırmızılıların 3-1’lik üstünlüğü ile sona erdi. Maçın 42. dakikasında Göztepe’nin 10 kişi kalması, maçın kaderini belirleyen kritik an oldu.

Sarı kırmızılı ekip, eksik kalmasına rağmen 1-1’lik skoru koruyamayarak karşılaşmayı kaybetti.

Göztepe’den sosyal medya tepkisi

Maç sonrası Göztepe, hakem kararlarına dair sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

  • Takım, özellikle Victor Osimhen’in pozisyonlarını içeren bir video paylaşarak, hakem kararlarına tepki gösterdi.

  • Paylaşımda öne çıkan ifade: “HER SENE AYNI FİLM” oldu.

Göztepe’nin tepkisi, taraftarlar arasında geniş yankı uyandırdı ve sosyal medyada yoğun tartışmalara yol açtı.