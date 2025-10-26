CHP kurultay kararı sonrası yeni bir parti kurulacak iddiası ortaya atıldı

Galatasaray’ın yıldızı için 50 milyon euroluk teklif beklentisi

Fatih Ürek öldü mü? Yakınları neden hastaneye çağırıldı? Doktorlar ne dedi?

EYT ve kademeli emeklilik bekleyenlere kritik uyarı

Türkiye kış saati uygulamasına geçiyor mu? Saatler geri alınacak mı?

Göztepe’nin tepkisi, taraftarlar arasında geniş yankı uyandırdı ve sosyal medyada yoğun tartışmalara yol açtı.

Paylaşımda öne çıkan ifade: “HER SENE AYNI FİLM” oldu.

Takım, özellikle Victor Osimhen’in pozisyonlarını içeren bir video paylaşarak , hakem kararlarına tepki gösterdi.

Sarı kırmızılı ekip, eksik kalmasına rağmen 1-1’lik skoru koruyamayarak karşılaşmayı kaybetti.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray , kendi sahasında Göztepe ’yi ağırladı. Mücadele, sarı kırmızılıların 3-1’lik üstünlüğü ile sona erdi. Maçın 42. dakikasında Göztepe’nin 10 kişi kalması , maçın kaderini belirleyen kritik an oldu.

