Balıkesir’in Gönen ilçesinde sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 23 yaşındaki Yılmaz Kirpi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Olayın ayrıntıları

Gönen’in Reşadiye Mahallesi’nde 8000 Sokak’ta meydana gelen olayda, Yılmaz Kirpi sokak ortasında çıkan tartışma sırasında silahla vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kirpi’yi Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen genç adam kurtarılamadı.

Olay sonrası harekete geçen polis ekipleri, saldırının faili olduğu belirlenen M.M. (37) adlı şahsı, ruhsatsız tabanca ve 100 adet 9 mm çapında fişekle birlikte yakaladı. M.M. ile bağlantılı olduğu tespit edilen 6 kişi daha gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor

Polis ekipleri, olayın tüm detaylarını ortaya çıkarmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Gözaltındaki şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.