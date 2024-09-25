Galatasaray, Paok'u Kendi Kalesine Atılan Gol Ile Öne Geçti

UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelen Galatasaray ve PAOK mücadelesinde ilginç bir an yaşandı. Maçın ikinci yarısında Galatasaray’ın köşe vuruşu sonrasında PAOK'lu Abdul Rahman Baba'nın kendi kalesine attığı gol, sarı kırmızılıları öne geçirdi.

Baba’nın talihsiz anı

Karşılaşmanın ikinci yarısının başında, Galatasaray köşe vuruşu kazandı. Victor Osimhen’in yükseldiği top, PAOK savunmasında karambole neden oldu. Osimhen'den seken top, PAOK savunma oyuncusu Abdul Rahman Baba’ya çarparak kendi ağlarına gitti. Bu şanssız an Galatasaray’a skor avantajı sağlarken, PAOK için moral bozucu bir gelişme oldu.

PAOK'un hırsı artıyor

Abdul Rahman Baba’nın kendi kalesine attığı gol sonrası PAOK, oyundaki temposunu artırmaya başladı. Daha agresif bir oyun sergileyen Yunan ekibi, Galatasaray kalesinde baskı kurmak için çabalıyor. Ancak, Galatasaray savunması bu baskılara karşılık vermeye çalışıyor ve skoru koruma amacında.

Victor Osimhen etkisi

Victor Osimhen, maç boyunca Galatasaray hücum hattında etkili performans sergiledi. Fizik gücü ve hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çeken Osimhen, bu golde doğrudan bir katkı yapmasa da baskısı sonucu karambolü yaratan isim oldu.

Galatasaray’ın Avrupa yolculuğunda aldığı bu skor, grup aşamasında çok önemli bir adım olabilir. Ancak PAOK’un artan baskısı sarı kırmızılı ekip için ilerleyen dakikalarda tehlike oluşturabilir. Galatasaray’ın bu kritik avantajı maç sonuna kadar koruyup koruyamayacağı büyük merak konusu.