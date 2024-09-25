İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Sezonu Açıyor!

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yeni sezonu heyecanla karşılamaya hazırlanıyor. Genel Sanat Yönetmenliği görevine başlayan Levent Üzümcü, “Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Hikâyesi” oyunuyla 3 Ekim’de İzmirli tiyatroseverlerin karşısında olacak.

Sezonun ilk oyunu

Levent Üzümcü, Şehir Tiyatroları’ndaki yeni göreviyle İzmirli tiyatroseverlere dolu dolu bir sezon vaad ediyor. Sezonun açılışı, 3 Ekim’de sahnelenecek olan “Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Hikâyesi” ile yapılacak. Bu oyun, izleyiciyi derin bir hikâye ile buluştururken, Üzümcü'nün yönetmenliğinde sahnede hayat bulacak.

7’den 77’ye herkese hitap eden bir sezon

Levent Üzümcü, sezon boyunca sadece yetişkinlere değil, çocuklara da hitap eden çeşitli oyunlar sahneleneceğini belirtti. “Helikopter”, “Mor Şalvar” ve “Yolcu” adlı oyunlar İzmirli tiyatroseverlerle buluşurken, çocuklar için de özel gösterimler yapılacak. Üzümcü, bu sezonu tüm İzmir halkına hitap eden bir içerikle hazırladıklarını ve her yaştan izleyici için etkileyici oyunlar sergileneceğini söyledi.

Büyük bir proje geliyor

Kasım sonu ya da aralık başında büyük bir proje ile İzmir halkını sürpriz bir oyun bekliyor. Levent Üzümcü, bu projeyle birlikte genel sanat yönetmenliğinde sunulan ikinci oyunlarını sahneleyeceklerini ve bu özel eserin izleyicilerle buluşacağı günü heyecanla beklediklerini belirtti. Üzümcü, “Biz burada İzmir seyircisi için canla başla çalışıyoruz, sizi burada mutlu etmek için gayret ediyoruz. Hepinizi tiyatrolarımıza bekliyoruz” diyerek tüm İzmirli sanatseverleri tiyatro salonlarına davet etti.