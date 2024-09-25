UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ve PAOK arasındaki zorlu mücadelede, her iki takım da fileleri havalandırmayı başardı. Galatasaray’ın kendi kalesine attırdığı golle öne geçtiği maçta, PAOK 67. dakikada Giannis Konstantelias'ın attığı golle beraberliği sağladı.

Galatasaray, Osimhen ile fırsatı yakaladı

Maçın ikinci yarısının başında Galatasaray köşe vuruşu kazandı. Köşe vuruşunda Victor Osimhen’in yükseldiği top, PAOK savunmasında karambole neden oldu. Bu karışıklık sonucu top, PAOK’lu Abdul Rahman Baba’ya çarpıp ağlarla buluştu. Galatasaray, şanslı bir şekilde bu golle 1-0 öne geçti.

PAOK’tan hızlı yanıt

Galatasaray’ın öne geçmesinin ardından PAOK oyundaki temposunu düşürmedi. Özellikle Giannis Konstantelias’ın öncülüğünde hızlanan Yunan ekibi, 67. dakikada rakip kalede etkili oldu. Konstantelias, hızlı gelişen bir karşı atakla Galatasaray savunmasını aşarak topu filelerle buluşturdu ve durumu 1-1’e getirdi. Bu gol, PAOK için moral kaynağı olurken, Galatasaray’ın oyun planını yeniden gözden geçirmesine sebep oldu.

Giannis Konstantelias’ın golü, PAOK’un maçtaki hırsını iyice arttırdı. Yunan temsilcisi, özellikle hızlı geçişlerle Galatasaray kalesinde tehlikeli pozisyonlar üretmeye başladı. Ancak Galatasaray defansı ve kaleci, PAOK’un öne geçme çabalarını başarılı bir şekilde engelleyerek oyunu dengelemeye çalıştı.