Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray’ın Süper Kupa maçında Beşiktaş’a karşı 5-0’lık mağlubiyet sonrası transfer çalışmalarına başladı. Alınan ağır skor karşısında birçok futbolcuya fatura kesilirken sol bek pozisyonunda oynayan Derrick Köhn’ün de performansı eleştirilmişti. Maçın ardından transfere hız veren Galatasaray aradığı sol beki İngiltere’de buldu. Sarı kırmızılı takım Aston Villa forması giyen Fransız futbolcu Luca Digne ile prensipte anlaştı.

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre: Galatasaray, Lucas Digne ile anlaşmaya vardı ve Aston Villa'ya resmi teklif yaptı. Cenk Ergün, Monchi ile görüşmelere başladı. Sarı kırmızılı ekip yıldız sol beki 1 yıllığına kiralayacak ve kiralama ücreti ödemeyecek. Oyuncunun maaşını ise Galatasaray ödeyecek.