Gözaltına alınmayan tek aile bireyi olan amca Erhan Güran, ablası Tülin'in ölümüne ilişkin açıklamada bulundu. Erhan Güran, “Tülin’in merdivenden düşerek öldüğü doğru değil, hastanede solunum yetmezliğinden hayatını kaybetti” dedi.

Tülin Güran’ın Ölümü de Şüpheli mi?

Narin Güran’ın kaybolması ve ardından öldürülmesiyle birlikte ailenin geçmişte yaşadığı trajik olaylar yeniden inceleme altına alındı. Ablası Tülin Güran’ın ölümü de bu incelemelerde dikkat çekti. Aile, Tülin Güran’ın yıllar önce merdivenden düşerek hayatını kaybettiğini iddia etmişti. Ancak Narin’in gözaltında olmayan tek amcası Erhan Güran, bu anlatının doğru olmadığını belirtti. Erhan Güran, “Tülin merdivenden düşmedi, hastanede solunum yetmezliğinden öldü” diyerek aile içinde yeni bir gerilime yol açtı.

Tülin Güran’ın Ölümü Şüpheli mi Bulunuyor?

Tülin Güran’ın ölümüne ilişkin bu yeni bilgi, Narin Güran cinayetiyle bağlantılı olabilir mi sorusunu akıllara getiriyor. Tülin’in ölümü, o dönemde doğal nedenlerle gerçekleşmiş gibi kayıtlara geçse de, bu yeni iddia olayın başka bir boyutu olabileceğine işaret ediyor.