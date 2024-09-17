Süper Lig’in heyecan dolu karşılaşmasında Galatasaray, Gaziantep FK karşısında etkileyici bir performans sergileyerek ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Sarı-kırmızılıların gollerini Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün atarak takımlarına üstünlük sağladı.

Galatasaray'ın ilk yarıdaki performansı

Barış Alper Yılmaz'ın kritik golü

Maçın başlama düdüğünden itibaren üstün bir performans sergileyen Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın mükemmel bir vuruşu ile öne geçti. Yılmaz, 25. dakikada Gaziantep kalecisini geçerek topu ağlara gönderdi ve takımının moralini artırdı.

Yunus Akgün'ün art arda ikinci golü

Galatasaray’ın ikinci golü ise Yunus Akgün’den geldi. 39. dakikada Akgün, ceza sahası içinde aldığı harika pası etkili bir şekilde değerlendirdi ve skoru 2-0 yaptı. Bu gol, Galatasaray’ın ilk yarıdaki üstünlüğünü pekiştirdi.

Maçın devamı için beklentiler

İlk yarıda sergilediği etkili oyunla göz dolduran Galatasaray, ikinci yarıda da bu performansını sürdürmek istiyor. Gaziantep FK'nın maçın ikinci yarısında nasıl bir strateji izleyeceği ve Galatasaray’ın skor avantajını nasıl koruyacağı merakla bekleniyor.