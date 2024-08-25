Akıllı yüzükler teknoloji dünyasında yeni bir trend olarak karşımıza çıkarken, Apple’ın bu alandaki iddialı adımı dikkat çekiyor. Samsung'un Galaxy Ring modelinin ardından Apple, "Apple Ring" olarak adlandırılan akıllı yüzüğüyle teknoloji pazarına giriş yapıyor. Apple Ring’in özellikleri ve Galaxy Ring ile kıyaslaması, teknoloji meraklılarının ilgisini çekmeye başladı.

Apple Ring’in özellikleri

Apple Ring’in ABD Patent Ofisi (USPTO) tarafından yayımlanan patent başvurusu, cihazın geniş bir işlevsellik sunacağını gösteriyor:

Uzaktan Kontrol Yeteneği: Apple Ring, HomePod, Apple TV gibi Apple ürünlerini kontrol edebilmenin yanı sıra, ofis lambası gibi diğer elektronik cihazlarla da etkileşim kurabilecek. Bu, Apple Ring’i sadece bir sağlık takip cihazından öte, bir kontrol merkezi haline getiriyor.

Apple Ring, HomePod, Apple TV gibi Apple ürünlerini kontrol edebilmenin yanı sıra, ofis lambası gibi diğer elektronik cihazlarla da etkileşim kurabilecek. Bu, Apple Ring’i sadece bir sağlık takip cihazından öte, bir kontrol merkezi haline getiriyor. Merkezi Hub Fonksiyonu: Akıllı yüzük, kullanıcının el hareketleri, dokunma, ses ve bakış gibi çeşitli hareketlerini algılayarak cihazları kontrol edebilecek. Bu, kullanıcıların gün boyunca takılabilir ve birçok cihazla uyumlu bir deneyim yaşamasını sağlayacak.

Akıllı yüzük, kullanıcının el hareketleri, dokunma, ses ve bakış gibi çeşitli hareketlerini algılayarak cihazları kontrol edebilecek. Bu, kullanıcıların gün boyunca takılabilir ve birçok cihazla uyumlu bir deneyim yaşamasını sağlayacak. Çoklu Yüzük Kullanımı: Patent başvurusunda, birden fazla Apple Ring’in aynı parmakta veya farklı parmaklarda birlikte kullanılabileceği belirtiliyor. Bu çoklu kullanım, kullanıcıların farklı işlevleri aynı anda yönetmelerine olanak tanıyabilir.

Apple Ring ve Galaxy Ring karşılaştırması

Samsung Galaxy Ring, sağlık takibi özelliklerine odaklanarak kalp atış hızı, uyku düzeni ve cilt sıcaklığı gibi verileri 24 saat boyunca takip ediyor. Apple Ring’in en büyük avantajı ise uzaktan kontrol yeteneği ile cihazları yönetme olanağı sunması. Bu özellik, Apple Ring’i daha kapsamlı bir akıllı aksesuar yapıyor.

Samsung Galaxy Ring: Sağlık odaklı, veri takip ve izleme işlevleri. Steam'e giriş yapılamıyor!

Apple Ring: Uzaktan kontrol, merkezi hub fonksiyonu, çoklu yüzük kullanımı imkanı.