Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 26 Ocak'ta gökyüzünde 6 gezegenin aynı hizada sıralandığı anlar, ilçedeki gökyüzü meraklılarını büyüledi. Bu tarihi olay, çıplak gözle izlenebilen ve cep telefonlarıyla kaydedilen görüntülerle belgelendi.

Gezegenlerin büyüleyici gösterisi

Yüksekova'da, akşam saat 20:00 sularında bulutsuz bir gökyüzü altında, Satürn, Venüs, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Mars aynı hat üzerinde sıralandı. Bu sıradışı gökyüzü manzarası, Yüksekovalı vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi ve fotoğraflandı.

26 Ocak'taki bu olayın ardından, aynı göksel hizalanmanın tekrar fark edilmesi, gökyüzü gözlemcilerinde şaşkınlık ve merak uyandırdı. Gezegenlerin Yüksekova semalarında aralıklı olarak tekrar gözlemlenmesi, astronomi meraklıları arasında heyecan yarattı.