Garanti BBVA, bankanın takipteki kredi portföylerinde yer alan toplam 1,68 milyar TL büyüklüğündeki alacaklarını, 279,15 milyon TL bedelle varlık yönetim şirketlerine devretti. İşlem, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) duyuruldu.
Portföy dağılımı
-
İlk portföy: 7 Ağustos 2025 itibarıyla toplam 640,4 milyon TL anapara ve akdi faiz bakiyesi olan alacaklar. Bu portföy, 138,15 milyon TL bedelle Ortak Varlık Yönetim AŞ’ye satıldı.
-
İkinci portföy: 10 Ağustos 2025 itibarıyla 531,6 milyon TL bakiyeli alacaklar. Portföy, 62 milyon TL karşılığında Gelecek Varlık Yönetimi AŞ’ye devredildi.
-
Üçüncü portföy: 11 Ağustos 2025 itibarıyla 510,4 milyon TL bakiyeli alacaklar. Bu portföy de 79 milyon TL bedelle Gelecek Varlık Yönetimi AŞ’ye aktarıldı.
Finansal etki
Bankanın yaptığı açıklamada, portföy devrinin bilanço üzerindeki etkilerinin sınırlı olacağı ve takipteki alacakların yönetiminde etkinliği artıracağı belirtildi. Varlık yönetim şirketlerine yapılan devrin, bankanın risk yönetimi ve likidite yapısını güçlendirmesi bekleniyor.