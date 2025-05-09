Kullanıcı şikayetlerine göre, Garanti BBVA mobil uygulamasında ekran donması, giriş ekranında bekleme, anlık kapanma ve şifre doğrulama sorunları gibi çeşitli teknik aksaklıklar yaşanıyor. Sorun özellikle mobil cihazlarda uygulamaya giriş yapan kullanıcıları etkiliyor.

Sosyal medya platformlarında birçok kullanıcı, yaşanan kesinti nedeniyle bankacılık işlemlerini gerçekleştiremediklerini dile getiriyor. Bazı kullanıcılar ise uygulamanın güncel olmasına rağmen çalışmadığını ve ekranın yüklenmeden kapandığını belirtti.

Resmi açıklama

Garanti BBVA tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Uygulamanın kısa sürede normale dönmesi beklenirken, kesintinin nedeni hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

Kullanıcılar, mobil uygulama dışında internet bankacılığı ve müşteri hizmetleri kanallarından da zaman zaman erişim sorunları yaşandığını bildiriyor.

Son dönemde tekrarlayan sorunlar

Garanti BBVA mobil uygulaması, son dönemde benzer teknik sorunlarla sık sık gündeme gelmeye başladı. Özellikle yoğun işlem saatlerinde yaşanan bu tür kesintiler, kullanıcı memnuniyetini olumsuz etkiliyor.