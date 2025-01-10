Gassal dizisinin ikinci sezonu, fragmanının yayınlanmasının ardından büyük bir merakla bekleniyor. İlk sezonu Tabii platformunda büyük ilgiyle izlenen dizi, 2025 yılında izleyicilerle buluşacak. Yeni sezonun ne zaman yayımlanacağına dair kesin bir tarih verilmemiş olsa da, 2025 yılında ekranlara dönmesi bekleniyor.

Gassal dizisinin konusu

Gassal dizisi, trajik bir kazanın ardından ölümle yüzleşen Baki adlı bir gassalın hayatını konu alıyor. Gerilim dolu atmosferi ve etkileyici hikayesiyle izleyicilerden tam not alan dizi, başrollerinde Ahmet Kural, Sibel Aytaş, Muharrem Türkseven ve Ezgi Özyürek gibi isimleri barındırıyor.

Gassal dizisi nerede yayınlanıyor?

Dizi, TRT’nin dijital platformu Tabii üzerinden yayınlanıyor. Gerilim türündeki bu dizi, ikinci sezonunda da büyük ilgiyle izlenmesi bekleniyor.