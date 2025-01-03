Elazığ’da 15 Kasım’da erkek arkadaşı Vahap Çetin tarafından silahla vurulan Kanal Fırat muhabiri Semra Demirelli, 48 günlük yoğun bakım sürecinin ardından hayatını kaybetti. Olay, Abdullahpaşa Mahallesi’nde gerçekleşmiş ve genç gazeteci ağır yaralı olarak Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılmıştı.

Olayın detayları

Semra Demirelli, erkek arkadaşıyla yaşadığı tartışma sırasında Vahap Çetin tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralanan Demirelli, hemen hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Olayın ardından güvenlik güçleri zanlıyı gözaltına aldı. Vahap Çetin’in tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Yaşam mücadelesi sonuçsuz kaldı

48 gündür hayatta kalma mücadelesi veren Semra Demirelli, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberi, ailesi ve basın camiasında derin üzüntüye yol açtı.

Gazetecilik camiasından tepki

Gazeteci meslektaşları ve sivil toplum kuruluşları, kadına yönelik şiddetin bir an önce son bulması gerektiğini vurgulayan açıklamalarda bulundu. Semra Demirelli’nin yaşamını yitirmesi, toplumda büyük bir yankı uyandırdı.