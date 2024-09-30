Konya'nın Beyşehir ilçesinde, seyir halindeki bir kamyonetin devrilmesi sonucu 5 yabancı uyruklu kişi yaralandı. Kaza, Beyşehir-Antalya karayolunun 5. kilometresinde, Kaymakam Virajı mevkiinde gerçekleşti.

Sürücü Kontrolü Kaybetti

Edinilen bilgilere göre, 28 yaşındaki M.U. yönetimindeki 42 BLN 20 plakalı Iveco marka kamyonet, Beyşehir istikametine doğru ilerlerken bir anda kontrolden çıkarak devrildi ve bariyerler yanında yan yattı. Kaza sonucu, aracın kırılan ön camından dışarıya savrulan sürücü ile beraber araçtaki Suriye uyruklu M.H.E.H., M.E.A., M.B. ve M.E.M. isimli toplamda 5 kişi yaralandı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.