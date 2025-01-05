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Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer 12 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Türk güvenlik güçlerinin titizlikle yürüttüğü çalışma kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Gaziantep 'te, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ ’a yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, örgüte üye olmak, finans sağlamak ve propagandasını yapmak suçlarından 15 şüpheli gözaltına alındı.

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