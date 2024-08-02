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Kuzgun’un ölüm haberini İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu. X platformu üzerinden açıklama yapan Yerlikaya, “Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Halil İbrahim KUZKUN, 10.07.2024 tarihinde Gaziantep POMEM'de eğitim verdiği esnada gaz tüfeğine sıkışan kapsülün yüzüne çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur” ifadelerini kullandı.

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