Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi Yakacık Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, tarım işçilerini taşıyan bir kamyonet, sollama yaptığı sırada hafif ticari araca çarparak şarampole devrildi. Ahmet Gussen'in kullandığı 27 MC 6450 plakalı kamyonet, Ertuğrul T.'nin kullandığı 35 EA 2946 plakalı hafif ticari araca çarpıp kontrolünü kaybetti ve devrildi. Olay yerinden geçen vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kazada, 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 23 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Yaralılardan 8’inin durumunun ağır olduğu bildirildi. Ekipler kazanın ardından olay yerinde incelemelerde bulundu ve soruşturma başlatıldı.