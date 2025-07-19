İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Gaziemir Meclis Üyesi Nail Kocabaş, Gaziemir ilçesinde Optimum AVM ile ESBAŞ arasında yapılması planlanan yaya üst geçidi projesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Projenin teknik hazırlıklarının tamamlandığını ancak ihaleye çıkılmadığını belirten Kocabaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a “Bu projeyi neden öncelik sırasına almadınız?” sorusunu yöneltti.

“Beklemek artık bir lüks değil, ciddi bir risk”

Kocabaş, geçtiğimiz yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi tarafından projelendirilen ve Ekim ayında imar planı değişikliği yapılan yaya üst geçidi için aradan geçen 9 ayda hiçbir adım atılmadığını söyledi. “Gaziemir Zafer Mahallesi’nde yer alan bu noktada her gün binlerce kişi karşıdan karşıya geçmek için araçların arasına giriyor. Bu artık bir güvenlik sorunudur” ifadelerini kullandı.

“İhale yapılmadı, uygulama iradesi ortaya konmadı”

Kocabaş açıklamasında, “İzmir trafiğini bilen herkes bilir ki Optimum kavşağı şehrin en yoğun bölgelerinden biridir. Sadece AVM’ye gelenler değil, ESBAŞ bölgesindeki yaklaşık 186 firmada çalışan 25 bin kişi de her gün bu güzergâhı kullanıyor. Ne yazık ki proje hazır, plan değişikliği yapılmış; ama ortada ne bir ihale var ne de uygulama iradesi” dedi.

“Yaşanacak bir kazanın sorumluluğu vicdanlarda kalır”

Potansiyel bir trafik kazasının vicdanları yaralayacağına dikkat çeken Kocabaş, “Allah korusun, burada yaşanacak bir kazanın ardından bu gecikmenin izahı olmayacaktır. Bu proje, siyasi değil, insani bir meseledir. Vicdanen rahat olunacak mı? Bu sorunun cevabını kamuoyunun vicdanına bırakıyorum” diye konuştu.

“İvedilikle ihaleye çıkılmalı” çağrısı

AK Parti Grubu olarak projeyi yakından takip ettiklerini ifade eden Nail Kocabaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sayın Başkan’a ve ilgili birimlere çağrımız net: Bu projeyi daha fazla bekletmeyin. İvedilikle ihaleye çıkarak hem Gaziemirliye hem de İzmirlilere verilen sözü yerine getirin. Bu sadece bir üst geçit değil, aynı zamanda can güvenliği için atılması gereken kritik bir adımdır.”