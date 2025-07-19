İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin temmuz ayı olağan meclis toplantısında Hilton Oteli’nde bulunan yüzde 23,5’lik belediye hissesinin satılması yönünde oy çokluğuyla karar alındı. Böylece belediye, 1987 yılından bu yana gelir elde etmediği ortaklıktan ayrılma sürecini başlatmış oldu.



Mecliste oy çokluğuyla karar alındı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin temmuz ayı ikinci oturumu, Kültürpark’taki meclis toplantı salonunda yapıldı. Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır başkanlığında gerçekleşen oturumda, Hilton Oteli’ne ilişkin önemli bir karar alındı. Belediye meclisi, Hilton Oteli’ni işleten İzmir Enternasyonal Otelcilik AŞ’deki yüzde 23,5 oranındaki hissenin devredilmesini oy çokluğuyla kabul etti.

Belediye menfaati gözetilecek

Karara göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hissesi, belediye menfaatlerini koruyacak en uygun koşul ve zamanda satışa çıkarılacak. 1987 yılından bu yana şirket ortağı olan belediye, bugüne dek bu ortaklıktan herhangi bir gelir elde edemedi. Ayrıca, otelin 2020 yılından bu yana boş ve atıl durumda olması kararın gerekçeleri arasında yer aldı.

1987’de başlayan ortaklık sona eriyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1987’de yaklaşık 7 bin metrekarelik araziyi vererek Hilton Oteli’nin inşa edilmesini sağlayan İzmir Enternasyonal Otelcilik AŞ’ye ortak oldu. Otel 1992 yılında hizmete açıldı ve uzun yıllar kentte faaliyet gösterdi. Ancak bina, 2020 yılında kapılarını kapattı.

Depremzedelere tahsis edilmişti

2020’deki Ege Denizi depremi ve 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrası boş durumdaki Hilton Oteli binası, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanıma açıldı.