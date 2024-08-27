Direksiyon hakimiyeti kayboldu, kaza kaçınılmaz oldu

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 44. kilometresinde, Altıntaş ilçesi yakınlarında meydana geldi. 43 ACY 177 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve araç tarlaya devrildi.

Genç adam olay yerinde hayatını kaybetti

Araçta bulunan 24 yaşındaki Mehmet Ali Kırgöz, kaza anında olay yerinde hayatını kaybetti. Yanında bulunan diğer kişi ise ağır yaralı olarak Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma başlatıldı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, yolda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kaza mahallinde incelemelerde bulundu. Yaralı vatandaşın durumu ciddiyetini koruyor.