Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, D100 Karayolu'nda kontrolden çıkan bir tırın neden olduğu zincirleme kaza, dört kişinin yaralanmasına ve araçların hurdaya dönmesine yol açtı.

Tır iki aracı hurda etti

Kaza, Osman Yılmaz Mahallesi D100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. 16 BGS 622 plakalı tır, seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce 34 KBV 369 plakalı kamyonete çarptı. Ardından kontrolden çıkan tır, bariyerleri aşarak karşı şeritte seyir halindeki 34 FAF 429 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine ekipler seferber oldu

Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonette bulunan 3 yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobilde sıkışan sürücü ise itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Otomobil sürücüsü de ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza sonrası tır, kamyonet ve otomobil kullanılamaz hale gelirken, D100 Karayolu'nda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Polis, kazanın oluş şekli ve nedenine ilişkin detaylı inceleme başlattı.