Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yıkılan Arslan Apartmanı’nda enkaz altında kalan Bilir ailesinden 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ olarak çıkarıldı. Ailenin iki çocuğunun hayatını kaybettiği, anne ve babaya ulaşmak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen bina çökmesi sonrası arama kurtarma ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor.

Arslan Apartmanı olarak bilinen binanın enkazında kalan Bilir ailesinden 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ olarak kurtarıldı.

Enkaz altındayken ekiplerle iletişim kurduğu öğrenilen Dilara’nın bilincinin açık olduğu belirtildi. Kurtarılan Bilir, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Bilir ailesinden acı haber: 2 çocuk yaşamını yitirdi

Enkazda yapılan arama çalışmalarında Dilara Bilir’in iki kardeşinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ekiplerin anne ve babaya ulaşmak için çalışmaları sürüyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, olay yerinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Anne ve babayla ilgili henüz bir bilgi yok. Ailenin büyük çocuğu 18 yaşındaki Dilara’yı hamdolsun sağ olarak arkadaşlarımız kurtardı. Ancak küçük kardeşi Hayrunisa’nın maalesef cansız bedenine ulaşıldı.”

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Aktaş, enkaz alanında yapılan tespitlere göre binada 5 kişinin bulunduğunu belirterek şunları ekledi:

“Ailenin 3 çocuğunu çıkardık, maalesef ikisi ölü olarak çıkarıldı. Anne ve baba farklı odadaydı, onlara da kısa sürede ulaşmayı umut ediyoruz. Büyük bir ekip burada, ümidimizi kaybetmiyoruz.”

AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri, termal kameralar ve hassas dinleme cihazlarıyla arama çalışmalarını sürdürüyor.

Ne olmuştu?

Gebze Mevlana Mahallesi’nde bulunan Arslan Apartmanı, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmüştü.

Çökme sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre bina sakinlerinden Bilir ailesi (anne, baba ve 3 çocuk) enkaz altında kaldı.