Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, Deliklitaş Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binada beton dökme çalışması sırasında meydana gelen çökme sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi ise yaralandı. Olayla ilgili Trabzon Valisi Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu ve kazanın teknik boyutlarının inceleneceğini belirtti.

Olayın detayları

Bugün saat 15.45 sıralarında, Deliklitaş Mahallesi'ndeki bir inşaatta beton dökme işlemi sırasında çökme meydana geldi. Çöken iskele ve betonun altında kalan 3 işçi yaralı olarak kurtarıldı, ancak bir işçi ise iskelenin altında kalarak kayboldu. Kaybolan işçinin telefonunun çalması üzerine ekipler çalışmalarını o noktada yoğunlaştırdı. Trabzon İtfaiye ve AFAD ekipleri, yaklaşık 2,5 saat süren bir çalışmanın ardından kaybolan işçinin cansız bedenine ulaştı. Hayatını kaybeden işçi, 52 yaşındaki Ali Dokuzparmak, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Vali Yıldırım'ın açıklamaları

Olay yerine gelen Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, yetkililerden bilgi alarak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Yıldırım, “Beton dökme sırasında 4 işçimiz göçük altında kaldı. 3 işçimiz kendi çabalarıyla ve arkadaşlarının yardımlarıyla kurtarıldı, durumları iyi. Bir işçimizi kaybettik. Allah yakınlarına sabırlar versin. Teknik incelemeler yapılacak. Belediyemiz, AFAD, savcılık ve Çevre Müdürlüğü mühendisleri buradaki olası teknik yetersizlikleri inceleyecekler,” dedi.