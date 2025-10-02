Muğla’nın Akyaka Mahallesi’nde bir balıkçı restoranı çıkan yangında tamamen kül oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Akyaka'da balıkçı restoranı kül oldu

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde, Kadın Azmağı'nda bulunan bir balıkçı restoranı çıkan yangında tamamen kül oldu. Yangının, gece 03.30 sıralarında başladığı öğrenildi. Çevredekilerin alevlerin yükseldiğini fark etmesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlerin hızla yayıldığı restoranı gören çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa süre içinde alevleri kontrol altına aldı. Ancak, restoran tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla jandarma ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Restoranın tamamen yanması, büyük maddi zarara yol açarken, yangının neden kaynaklandığına dair çeşitli tahminler bulunuyor.