Karşıyaka Spor Kulübü, hayatını kaybeden eski Basketbol Şube Başkanı Ateş Özerk’in adını, basketbol altyapı salonuna verdi. Özerk’in adı, tesisteki eski Ufuk Sarıca tabelasının yerine asılacak.

Ateş Özerk'in adı basketbol salonuna verildi

İzmir temsilcisi Karşıyaka Spor Kulübü, eski Basketbol Şube Başkanı Ateş Özerk’e vefa göstererek, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki basketbol altyapı salonunun adını değiştirdi. Özerk’in adının verildiği salonun tabelası, daha önce Süper Lig'deki basketbol takımının eski çalıştırıcısı Ufuk Sarıca'nın adını taşıyordu.

Özerk, Karşıyaka basketboluna katkılarıyla hatırlanacak

Ateş Özerk, Karşıyaka basketbolunun duayen isimlerinden biriydi. Karşıyaka’nın basketboldaki başarısına önemli katkılarda bulunan Özerk, kulüp tarihinin önemli isimlerinden biri olarak hatırlanacak. Kulüp yönetimi, divan kurulunun talebi doğrultusunda, Özerk’in adını salona vererek ona olan saygılarını gösterdi.

Özerk’in adının verildiği salonda daha önce, Karşıyaka basketbolunun efsane antrenörlerinden Ufuk Sarıca’nın adı yer alıyordu. Sarıca, 2014 ve 2015 yıllarında Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonluklar kazandırarak kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı. Ayrıca, daha önce Karşıyaka'nın basketbol ve futbol kulübüne katkı sağlayan diğer önemli isimlerin de isimleri verilmişti. 2021 yılında eski Başkan Turgay Büyükkarcı döneminde, Nadir Vekiloğlu, Hüseyin Hamamcı ve Ufuk Sarıca gibi isimlere tesislerdeki salonlarda ve sahalarda yer verilmişti.

Bu isim değişikliğiyle, Karşıyaka yönetimi sadece bir kulüp yöneticiye değil, aynı zamanda kulübün basketbol tarihine önemli katkılar yapmış bir isme vefa gösterdi. Karşıyaka Spor Kulübü’nün bu tür hareketleri, kulübün tarihine ve değerlerine ne kadar sahip çıktığını bir kez daha gözler önüne seriyor.