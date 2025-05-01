Muğla’nın Bodrum ilçesinde gece 02.48’de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Bodrum, derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı.

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Deprem gece 02.48’de meydana geldi

AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bodrum ilçesi merkezli sarsıntı saat 02.48'de gerçekleşti. Depremin büyüklüğü 4,1 olarak ölçüldü. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Derinlik 7 kilometre olarak ölçüldü

Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin çevre ilçelerden de hissedildiği bildirildi. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Kaynak: HABER MERKEZİ