İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirlilerin körfez ulaşımını daha fazla tercih etmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Yaz tatili döneminde yoğunluk göz önünde bulundurularak, feribot seferleri artırıldı. 25 Temmuz ile 25 Ağustos tarihleri arasında Üçkuyular-Bostanlı feribotu ile taşınan araç sayısı, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 30 artış göstererek 127 bin 903’e ulaştı. Bu artış, kent trafiğini de önemli ölçüde rahatlattı.

Ulaşımda Konfor ve Hız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın talimatıyla yürütülen çalışmalar, hem trafik yükünü azaltmak hem de yolculara güvenli, konforlu ve hızlı bir ulaşım sunmak amacı taşıyor. Bu doğrultuda, 79 ilave sefer düzenlenerek, aynı anda iki feribotun sefere çıkması sağlandı. 2023 yılında, aynı dönemde sadece 96 bin 500 araç taşınmıştı. Ek seferlerin yoğunluk ve talebe göre devam edeceği belirtiliyor.

Müzik Eşliğinde Yolculuk Keyfi

İZDENİZ, yaz döneminde feribot yolcularına özel sürprizler de sunuyor. Her cuma, Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı’na bağlı İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu, Bostanlı Arabalı Vapur İskelesi’nde araç sahiplerine müzik gösterisi yaparak yolculukları keyiflendirmeyi amaçlıyor.

Gökhan Marım: "Körfez Ulaşımını Artırma Çabamız Sürecek"

Deniz ulaşımını güçlendirmek amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren İZDENİZ AŞ Genel Müdürü Gökhan Marım, "Yurttaşlarımıza güvenli, konforlu ve hızlı ulaşım sunmak için deniz ulaşımındaki verimliliği artırıyoruz. Kara yolu ile 1 saati aşan yolculuk süreleri, feribot seferleri ile sadece 20 dakikaya iniyor. Yoğun saatlerde ek seferlerle İzmirlilerin feribot seferlerine ilgisinin artmasını mutlulukla takip ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın körfezin verimli kullanılması hedefi doğrultusunda ulaşımın daha da artması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.