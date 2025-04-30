01 Mayıs 2025'te Aydın'ın Didim ve Söke ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yaşanacak. ADM Elektrik kesintiye dair detayları paylaştı.

ADM Elektrik Dağıtım (Aydem), 01 Mayıs 2025 Perşembe günü Aydın'ın Didim ve Söke ilçelerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde saatler sürecek elektrik kesintisi yaşanacak.

Aydın'da 1 Mayıs Perşembe günü elektrik kesintisi

ADM Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre, 01 Mayıs 2025'te Aydın'ın bazı ilçelerinde enerji kesintisi uygulanacak. Planlı bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında gerçekleşecek kesintiler, belirli saatler arasında yapılacak.

1 Mayıs Perşembe günü Aydın'da kesintiden etkilenecek ilçeler ve mahalleler

Söke'de elektrik kesintisi

Tarih: 01 Mayıs 2025 Perşembe Aydın'da 6 kuruşluk borç için açılan davada karar

Saat: 10:00 - 13:00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenecek Mahalle: Bağarası Mahallesi : 55. Sk., 112. Sk., 106. Sk., 11. Sk., 5. Sk., 57. Sk., 56. Sk., 4. Sk., 67. Sk., 8. Sk., 7. Sk., 51. Sk., 107. Sk., 53. Sk., 52. Sk., 3. Sk., 60. Sk., 54. Sk., 13. Sk., 15. Sk., 6. Sk., 14. Sk., Atatürk Cd., 79. Sk.



Didim'de elektrik kesintisi

Tarih: 01 Mayıs 2025 Perşembe

Saat: 09:00 - 12:00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenecek Mahalle: Efeler Mahallesi : 1619. Sk., 1618. Sk., 1620. Sk., 1621. Sk., 1622. Sk., Batı Cd., 1623. Sk., İmbat Cd., 1609. Sk., 1624. Sk., 1625/1. Sk.



Didim'de elektrik kesintisi

Tarih: 01 Mayıs 2025 Perşembe

Saat: 13:00 - 14:00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenecek Mahalle: Efeler Mahallesi : 1618. Sk., 1619. Sk.



Vatandaşlara Uyarı

ADM Elektrik, belirtilen saatler arasında yapılacak çalışmaların güvenli şekilde tamamlanabilmesi için vatandaşların elektrikle çalışan cihazlara karşı önlem alması gerektiğini vurguladı. Kesinti süreleri hava koşulları ve teknik duruma göre değişebilir.