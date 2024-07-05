Avrupa Futbol Şampiyonası dolu dizgin devam ediyor. Takımımız son 8'e adını yazdırınca ve bunu iyi futbol oynayarak yapınca etekler tutuştu! Etekler tutuşunca da, eteklerdeki taşlar ortalığa saçıldı!

Vay! Neymiş? Merih Demiral nasıl Bozkurt işareti yaparmış! Cezalandırılması gerekirmiş! Falan filan bir dünya deli saçması! Evet, Merih'i cezalandırmayı çok istiyorsunuz. Biliyoruz!

Bitmek bilmeyen ırkçılığınız, Türk düşmanlığınız yüreğinizde fıkır fıkır kaynıyor ve yaptığı işaret nedeniyle değil de attığı goller yüzünden ceza verilsin istiyorsunuz! Avusturya'yı eve yolladığı için ceza verilsin istiyorsunuz!

Bazı büyük ülkelerin sembolleri vardır. Rusya dedin mi ayı, Fransa dedin mi horoz, Amerika dedin mi de kartal akla gelir mesela. Türk dedin mi de Bozkurt! Buna da hiçbir parti tek başına sahip çıkamaz! Binlerce yıldır kullanılan bir sembol, kimsenin hegomonyasında olamaz!

Herhangi bir parti yada siyasi fraksiyon, Türk bayrağı benim diyebilir mi? Bunlar ortak değerdir.

Gelelim olayın bir başka açısına...

Birkaç maç önce Hollanda Krallığı oyuncusu, attığı golden sonra, logolarındaki aslan'a ithafen aslan pençesi işareti yaptı. O zaman bu da ırkçılık! Peki Hollanda Krallığında yaşayan, vatandaşı olan bir çok etnik kökeni farklı insanlar var? Onlara neden tek bir kelime edilmiyor? Oradaki gol sevincini alkışlayan güruh, bizim oyuncumuz Bozkurt işareti yaptı diye oyuncumuzu ırkçılıkla suçluyor! Kusura bakmasınlar ama bu tamamen ard niyetlilik. Başka bir şey değil.

Gelelim futbola.

İspanya çok iyi futbol oynuyor. Bugün ev sahibi Almanya karşısında zorlanacaklarını düşünmüyorum. Rahat kazanırlar.

Portekiz de çok iyi takım. Fransa'yı bu turnuvada biraz isteksiz gördüm. Bakalım hocaları motivasyonu arttıracak bir şeyler yapabilecek mi? Öte yandan Portekiz'in ihtiyar delikanlıları bile büyük bir özveri ve inançla oynuyor. Portekiz'in her bölgeye en az 2 alternatifli kadrosu var. Bir de üzerine Ronaldo onlarda! Fransa'yı geçerler. Turnuva başlamadan Portekiz final oynar yazmıştım. Ama İspanya ile oynayacakları yarı finalde şansları eşit görüyorum.

İngiltere-İsviçre maçına gelirsek, İngiltere bir tık avantajlı. Ama İsviçre de sonuna kadar direnecektir. İngiltere'nin zor da olsa kazanacağını düşünüyorum.

Bizim maça gelirsek, tek bir cümle söyleyeyim: Kazanacağımıza yürekten inanıyorum. Yarı finalde de bugüne kadar gol bile atamadığımız İngiltere'yi hem de sahadan silerek eleyeceğimizi düşünüyorum.

Yaşayıp, göreceğiz.

Sevgi ve Saygılarımla