Bazen geçmiş öyle güçlü bir yankı bırakır ki,

biz farkında olmadan o yankının içinde yaşamaya başlarız.

Aynı düşünceler, aynı kişiler, aynı cümleler...

Bir bakmışsın, hayat seni değil sen hayatı geriye taşıyorsun Canım Kadın.

Ama bil ki, hiçbir tohum geçmişte yeşermez.

Toprak hep bugündedir,

ve senin geleceğin o toprağa ektiğin yeni niyetlerle filizlenir.

Geçmişi bırakmak, unutmak değil…

Olanı kabul edip ondan özgürleşmektir.

Bir zamanlar sana ders olan şeyin artık yönünü belirlemesine izin vermemektir.

Çünkü geçmişin yüküyle yürüyen biri, geleceğin kapısını iki eliyle tutamaz.

Canım Kadın,

Evet, arkanda acılar, anılar var.

Ama önünde de uzuun bir yol.

Ve o yol, sadece ileriye doğru açılıyor.

Bazen geçmişi bırakmak, kendine yeni bir hayat izni vermektir.

Yeniden doğmak için önce geçmişin ellerini nazikçe bırakmalısın.

Egzersiz

Bugün sessiz bir an bul ve derin bir nefes al.

Sonra defterine şu cümleleri yaz:

“Artık bana hizmet etmeyen neyi taşıyorum?”

“Geçmişten hangi duygular beni hâlâ tutuyor?”

Yazdıklarını oku, sonra o sayfanın altına bir cümleyle niyet et:

“Geçmişin bana kattığı her mesajı sevgiyle alıyor ve şimdi özgürleşiyorum.”

Sonra bir mum yak, birkaç dakika sadece o alevi izle.

Bu, senin “geleceğe yürümeye” dair kendi içsel ritüelin olsun.

Unutma, geçmiş senin hikâyendir ama geleceğin senin seçimin.

Kendine doğru bir adım atmak, her zaman geriye bakmaktan daha güçlüdür.

Artık önüne bak, kalbini oraya çevir,

çünkü orada seni bekleyen yepyeni bir sen var.