Küresel piyasalarda geçen hafta, merkez bankalarının faiz indirimi beklentileri ön plana çıkarken, teknoloji hisselerindeki satış baskısı piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine neden oldu. Yurt içinde ise yükseliş eğilimi ile dikkat çeken Borsa İstanbul'da gözler, gelecek hafta açıklanacak büyüme ve enflasyon verilerine çevrildi.

Küresel piyasalar: Fed ve ECB'nin faiz kararları gözleniyor

Geçtiğimiz hafta, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) başta olmak üzere merkez bankalarının faizlerde indirime gideceğine dair beklentiler arttı. Özellikle Fed'in eylül ayında faiz indirimine yeşil ışık yakmasının ardından, ECB'nin de yıl sonuna kadar en az iki faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Bu gelişmeler, küresel piyasaları şekillendiren ana faktörler arasında yer alıyor.

ABD’de açıklanan makroekonomik veriler, ülke ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret ederek, Fed'in faiz indirimlerini daha güçlü bir zemine oturttu. Ancak teknoloji şirketlerinin hisselerinde görülen satış baskısı, yatırımcıların fiyatlamalarını zorlaştırdı. Gelecek hafta ABD'de açıklanacak istihdam verileri, piyasaların dikkatle takip edeceği başlıca konu olacak. Özellikle tarım dışı istihdam verisi, Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin ipuçları sunabilir.

Avrupa: ECB'nin faiz indirimine ilişkin beklentiler güçleniyor

Avrupa borsalarında ise enflasyonist baskıların azaldığını gösteren veriler, ECB'nin faiz indirimlerine yönelik beklentileri güçlendirdi. Almanya ekonomisinin ikinci çeyrekte küçülmesi ve Euro Bölgesi'nde enflasyonun üç yılın en düşük seviyesine gerilemesi, ECB'nin elini rahatlatan gelişmeler arasında yer aldı. Gelecek hafta Euro Bölgesi'nde açıklanacak olan Üretici Fiyat Endeksi ve büyüme verileri, bölgedeki ekonomik aktiviteye ilişkin daha net sinyaller verebilir.

Asya: Çin ve Japonya Merkez Bankaları takip edilecek

Asya piyasalarında ise ABD'deki teknoloji hisselerinde görülen satış baskısının etkisi hissedilirken, Çin ekonomisine yönelik endişeler ve Japonya'da faiz artırımı beklentileri risk algısını artırıyor. Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) politika faizini sabit tutma kararı, piyasalar tarafından dikkatle izlendi. Japonya’da ise BoJ’un para politikasında sıkılaştırmaya devam edeceği yönündeki sinyaller, piyasaların odağında olacak.

Yurt içi piyasalar: Büyüme ve enflasyon verileri ön planda

Yurt içinde, geçen hafta yükseliş eğilimi öne çıkarken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,71 değer kazanarak kapattı. Gelecek hafta Türkiye’de açıklanacak büyüme ve enflasyon verileri, piyasalarda belirleyici rol oynayacak. Özellikle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) parasal aktarım mekanizmasında yaptığı değişikliklerin etkisi, yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.