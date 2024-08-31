Tokat'ta gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, ünlü sanatçı Soner Sarıkabadayı'nın muhteşem performansıyla taçlandı. Tokat Belediyesi'nin düzenlediği konserde, Sarıkabadayı yaklaşık iki saat süren sahne performansıyla izleyicilere müzik ziyafeti sundu.

Tokat’ın kalbi Sarıkabadayı ile attı

Konser, Tokat’ın kültürel hayatına renk kattı. Sarıkabadayı, sevilen şarkılarıyla geceyi renklendirirken, etkinliğe Tokat milletvekili Yücel Bulut ve Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu da katılarak destek verdiler. Konser boyunca yoğun ilgi gören Sarıkabadayı, performansının ardından Tokat halkına ve yetkililere teşekkürlerini iletti.

Tokat Belediyesi’nden kültürel destek

Tokat Belediyesi, bu tür etkinliklerle şehrin kültürel ve sosyal yaşamını desteklemeye devam edeceğini açıkladı. Belediyenin düzenlediği etkinlikler, Tokat’ın kültürel zenginliğini ve toplumsal birlikteliği artırmayı hedefliyor.