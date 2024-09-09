Gelecek Partisi İlçe Başkanı Okan Camcı, yaptığı açıklamayla görevinden istifa etti. Camcı, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında milletin iradesine her kulvarda saygı duymaya devam edeceğini ifade etti.

Sosyal medyadan duyurdu

Gelecek Partisi İlçe Başkanı Okan Camcı, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile görevinden ayrıldığını kamuoyuna duyurdu. Camcı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Gördüğüm lüzum üzerine Gelecek Partisi İlçe Başkanlığından istifa etmiş bulunmaktayım. Milletin çıkarını savunan ve milletin iradesine saygı duyan her kulvarda yerimizi alacağız. Bizleri destekleyen yanımızda olan tüm dostlarımıza, sevdiklerimize ve büyüklerimize saygı ve şükranlarımızı sunarız."

Yeni bir siyasi süreç

Camcı, açıklamasında sadece görevinden istifa ettiğini belirtmekle kalmayıp, siyasi duruşunu sürdüreceğinin de altını çizdi. Milletin çıkarlarını savunan her platformda aktif olacağını dile getirerek, siyasi arenada yeni bir yol haritasına işaret etti.

Gelecek Partisi'nde sarsıntı

Camcı’nın istifası, Gelecek Partisi’nde nasıl bir etki yaratacağı merak konusu oldu. Partinin yerel teşkilatlarında değişiklikler yaşanırken, bu istifanın başka istifaları tetikleyip tetiklemeyeceği de kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Camcı’nın istifası, Gelecek Partisi’nin yerel teşkilatlarındaki yapılanma sürecini nasıl etkileyecek? Parti içerisindeki dinamiklerin bu istifa ile değişip değişmeyeceği önümüzdeki günlerde daha net ortaya çıkacak.