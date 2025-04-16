Karşıyaka Belediyesi, vatandaş odaklı hizmet anlayışını kültürel zenginlikle buluşturmak amacıyla, ana hizmet binasının giriş katında yeni bir sergi alanı kurdu. "Galeri Alt" adı verilen bu alan, plastik sanatlara ev sahipliği yaparak tüm Karşıyakalıların sanata ulaşımını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Galeri Alt ile sanat herkese açık

Yeni oluşturulan Galeri Alt, belediye binasına gelen vatandaşlara sanatsal bir karşılama sunarken, sanatseverlerin de kültürle iç içe olmasını sağlayacak. Alan, İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği (İFOD) tarafından düzenlenen, ışık temalı 31. Geleneksel Fotoğraf Sergisi’ne ev sahipliği yaparak fark yaratıyor. Ayrıca, Çatı Bostanlı Tüzüm Kızılcan Seramik Atölyesi'nde çalışmalarını sürdüren sanatçılardan belediyeye bağışlanan seramik eserler de sergilenecek.

Profesyonel sergiler için seçici kurul

Gelecekte Galeri Alt’ın daha profesyonel sergilere ev sahipliği yapması hedefleniyor. Bu amaçla ressam, fotoğrafçı, heykeltıraş ve seramik sanatçılarından oluşacak bağımsız bir seçici kurul oluşturulması planlanıyor. Başvurusu olumlu değerlendirilen sanatçılar, eserlerini sergileme fırsatı bularak Galeri Alt’ın çağdaş sanatın yeni buluşma noktası haline gelmesi sağlanacak.

"Sanatla, daha güçlü Karşıyaka!"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Karşıyaka Belediyesi olarak kültürel değer üretmeye büyük önem veriyoruz. Belediyemizin kalbinde oluşturduğumuz bu galeri, vatandaşlarımızın sanata daha kolay ulaşmasını sağlayacak ve ilçemizde plastik sanatlara duyulan ihtiyaca yanıt verecek. Sanatla daha güçlü, daha canlı bir Karşıyaka için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diyerek projeyi destekledi.