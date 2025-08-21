İESOB ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülecek proje kapsamında, evlilik hazırlığı yapan genç çiftlere hem ekonomik hem sosyal destekler sunulacak. Proje, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Aile ve Gençlik Fonu çerçevesinde hayata geçirildi. Ayrıca çiftlere evlilik öncesi ve sonrası danışmanlık hizmetleri de sağlanacak.

Çiftlere özel indirimler sağlanacak

Projenin ekonomik ayağında, evlilik öncesi eğitimleri tamamlayan çiftlere e-devlet üzerinden bir indirim kodu verilecek. Çiftler, projeye katılan esnaf ve sanatkarlardan yapacakları alışverişlerde çeşitli indirimlerden faydalanabilecek. Projede hangi ürünlerde indirim yapılacağı ve oranları esnaf tarafından belirlenecek.

Esnaf projeye katkı sağlayacak

İESOB Başkanvekili Ali Üstün, projenin hem genç çiftler hem de esnaf için önemli olduğunu belirtti. Üstün, projeye katılmak isteyen esnafın taahhütname ve imza sirküleri ile Sosyal Hizmet Merkezlerine başvurması gerektiğini söyledi. Ayrıca projeye katılan işletmelerin listesi bakanlığın web sayfasında yayımlanacak.

2025 Aile Yılı ve gençlere teşvik

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Nadir Maşalacı, projenin gençlerin evliliğe teşvik edilmesi amacıyla önemli olduğunu vurguladı. 2025’in Cumhurbaşkanlığı tarafından Aile Yılı ilan edildiğini hatırlatan Maşalacı, nüfusun yaşlanmasına karşı gençlerin aile kurmasının teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Projeden kimler yararlanabilecek?

Projeye 18-29 yaş arasındaki ilk defa evlenecek, T.C. vatandaşı ve Türkiye’de ikamet eden çiftler başvurabilecek. Çiftlerin taşınmaz sahibi olmaması ve son 6 aylık gelir ortalamasının asgari ücretin 2,3 katını geçmemesi gerekiyor. Başvurusu onaylanan çiftlere 2 yıl geri ödemesiz, toplam 150.000 TL tutarında faizsiz kredi verilecek; 48 ay vade ile geri ödeme imkânı sunulacak. Çiftler çocuk sahibi olursa borçları 12 aya kadar ertelenecek.