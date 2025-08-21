ABD’nin Rhode Island eyaletinde yıllarca verdiği adil kararlar ve insani yaklaşımıyla milyonların gönlünde taht kuran Yargıç Frank Caprio, 88 yaşında yaşamını yitirdi. Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Caprio’nun ölümü, ailesi tarafından doğrulandı.

Caprio’nun yakınları yaptıkları açıklamada, “O, yalnızca saygın bir yargıç değil, aynı zamanda ailesine ve dostlarına bağlı bir baba, dede ve arkadaş olarak hatırlanacak. Onun mirası, ilham verdiği sayısız iyilikle yaşamaya devam edecek. Anısına, hepimiz dünyaya biraz daha şefkat katmaya çalışalım” ifadelerine yer verdi.

Son Mesajında Dualar İstemişti

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Caprio, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yayınladığı videoda takipçilerinden dua talebinde bulunmuştu. “Bir aksilik yaşadım, yeniden hastanedeyim. Dualarınızda beni hatırlamanızı rica ediyorum” sözleri, hayranlarını derinden üzmüştü.

Televizyon Programıyla Fenomene Dönüştü

Frank Caprio, uzun yıllar ekranlarda yayınlanan “Caught in Providence” programındaki kararlarıyla tüm dünyada tanınır hale geldi. Mahkeme salonunda sergilediği esprili, babacan ve merhametli tavırları sayesinde izleyicilerin sevgilisi olan Caprio, milyonlarca kişi tarafından “dünyanın en iyi yargıcı” olarak nitelendiriliyordu.

Türkiye’de de “babacan yargıç” unvanıyla bilinen Caprio, görev yaptığı davalarda özellikle insan hikâyelerine dokunan yaklaşımıyla hatırlanacak.