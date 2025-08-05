İzmir’in Torbalı ilçesinde domuz sürüsüne çarpan motosiklet sürücüsü Tuncay Tireli, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza Göllüce Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi.



Motosiklet, yola çıkan domuzlara çarptı

Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında Torbalı’ya bağlı Göllüce Mahallesi’nde gerçekleşti. Tuncay Tireli (54) idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, yola aniden çıkan domuz sürüsüne çarptı.

Asfalta savrulan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

Çarpmanın etkisiyle motosikletli sürücü asfalt zemine savruldu. Kazayı gören diğer araç sürücüleri hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki çocuk babası Tuncay Tireli’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma güvenliği sağladı, soruşturma sürüyor

Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri yol güvenliğini sağladı. Tireli’nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.